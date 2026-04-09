En la sesión de apertura de este jueves, 9 de abril de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 91.1376 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,52% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -1.1%, mientras que en el último año, la variación ha sido del 1.16%. La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este cambio sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos que podrían influir en el valor del rublo en el futuro. Un análisis más profundo es necesario para entender la sostenibilidad de este comportamiento. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 8.81%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.