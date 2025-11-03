En la sesión de apertura de este lunes, 3 de noviembre de 2025, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 93.128 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,03% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 0.86%, mientras que en el último año, la variación ha sido negativa, con una caída del -13.31%.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este aumento consecutivo sugiere que el rublo está ganando valor frente a otras divisas.



Este comportamiento puede ser un indicativo de una mejora en la economía local o de factores externos que están influyendo favorablemente en la moneda. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para entender si esta tendencia se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 6.16%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.