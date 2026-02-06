Este viernes, 6 de febrero de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8688 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,21%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.39%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 0.96%. La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 5.11%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 4.55%. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.