ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.8709 GBP este martes, 10 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,09% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.72%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 1.66%. La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente por parte de los inversores, lo que podría estar impulsando la demanda. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores económicos y políticos que afectan la moneda será crucial para entender su comportamiento a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 4.55%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 4.50%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.