Este lunes, 9 de febrero de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8716 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,22%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 1.01%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 1.24%. Esto indica una ligera fluctuación en el valor de ambas monedas en el mercado. La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado. El análisis de esta tendencia sugiere que la libra podría estar ganando fuerza, lo que podría atraer más inversiones y generar confianza en su estabilidad futura. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 4.5853%, es mayor que la volatilidad anual del 4.5131%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.