Este jueves, 12 de febrero de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8709 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,03%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.32%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.19%. Esto indica una ligera tendencia al alza en el valor del euro en relación con la libra esterlina en el corto y largo plazo. La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés renovado por parte de los inversores y una mayor confianza en la moneda. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo, ya que puede verse afectada por diversos factores económicos y políticos. Un seguimiento constante permitirá entender mejor la estabilidad y el futuro de la monedalibra. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 2.66%, es menor que la volatilidad anual del 4.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.