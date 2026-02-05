ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.8664 GBP este jueves, 5 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,2% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.24%. Esto indica una ligera estabilidad reciente, aunque a largo plazo se ha observado una tendencia a la baja en la cotización. La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía. En contraste, la tendencia de la cotización de la libra en comparación con días anteriores ha sido notablemente favorable, lo que refleja un cambio en la percepción de los inversores. Este comportamiento sugiere que la libra podría continuar ganando terreno si se mantienen las condiciones actuales. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 2.82%, es menor que la volatilidad anual del 4.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.