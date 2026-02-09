Este lunes, 9 de febrero de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.186 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,28%. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.5%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.51%. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de mayor confianza en la economía local. La tendencia al alza podría estar impulsada por factores como un aumento en la demanda de dólares o cambios en las políticas económicas. Este comportamiento del mercado puede influir en decisiones de inversión y en la percepción general de la estabilidad económica. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.39%, es menor que la volatilidad anual del 6.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.