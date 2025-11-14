En la apertura de mercados de este viernes, 14 de noviembre de 2025, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,09 euros y registran un volumen de 142402 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,49% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de las caídas intermitentes que podrían indicar cierta volatilidad en el mercado.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 19.97%, lo que es menor que la volatilidad anual del 22.97%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,17 euros el y un mínimo de 2,42 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con una sólida reputación en el mercado, destacándose por su compromiso con la innovación y la atención al cliente.