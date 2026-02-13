Este viernes, 13 de febrero de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 3,83 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 152.463. Esta cifra refleja una variación del 1,59% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observa que la acción ha tenido momentos de estabilidad, lo que sugiere cierta resistencia en su valor. Sin embargo, las caídas predominan, lo que podría indicar una presión negativa en el mercado. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 25.23%, lo que es superior a la volatilidad anual del 24.61%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Mapfre ha estado sujeta a fluctuaciones más significativas en comparación con su desempeño a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,77 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en más de 45 países y cuenta con una sólida presencia en América Latina. Su línea de negocio incluye seguros de vida, salud, automóviles y hogar, entre otros. Mapfre es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector asegurador.