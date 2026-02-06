Este viernes, 6 de febrero de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 3,95 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 29.503. Esta cifra refleja una variación del -0,15% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos y 4 descensos. Esto sugiere un comportamiento fluctuante, pero en general, la acción ha logrado mantener un impulso alcista en el corto plazo. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 9.97%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 24.41%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,83 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.5M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como a la gestión de activos. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.