Este 11 de febrero de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 3.87 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 276,252 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.36% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés continuo en el mercado de valores español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes que podrían indicar intentos de recuperación. En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 20.08%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 24.56%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una menor variación en sus precios y una tendencia hacia la estabilidad en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,83 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en más de 45 países y cuenta con una sólida presencia en América Latina. Su línea de negocio incluye seguros de vida, salud, automóviles y hogar, entre otros. Mapfre es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector asegurador.