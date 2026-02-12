Este jueves, 12 de febrero de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 3,86 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 187.577. Esta cifra refleja una variación del 0,16% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos y 3 descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Además, se ha mantenido estable en 2 ocasiones, lo que indica cierta solidez en su desempeño. En general, la acción parece estar en una fase de recuperación. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 19.63%, lo que es menor que la volatilidad anual de 24.51%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente muestra menos variaciones en comparación con el promedio anual. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,83 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en más de 45 países y cuenta con una sólida presencia en América Latina. Su línea de negocio incluye seguros de vida, salud, automóviles y hogar, entre otros. Mapfre es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector asegurador.