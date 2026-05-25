En el mercado de Euro y libra esterlina, la cotización retrocedió -0.35% en la última semana y acumula -0.88% en el último año, señalando una tendencia bajista moderada.

En la sesión de apertura de este lunes, 25 de mayo de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8633 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,1% en relación con el día anterior.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un incremento constante en su valor. Esto sugiere que el interés y la confianza en esta moneda están creciendo entre los inversores y usuarios.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que la estabilidad económica y las expectativas favorables hacia la monedalibra están impulsando su apreciación en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con una volatilidad de 1.04%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 3.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.