En el mercado euro/libra esterlina, la cotización registró un leve descenso semanal de -0.26% y una caída anual de -1.98%, señalando una tendencia bajista moderada.

En la sesión de apertura de este jueves, 13 de agosto de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8545 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,05% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta mejora en el valor refleja un aumento en la confianza de los inversores y un fortalecimiento de la economía.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo será necesario para determinar la sostenibilidad de esta mejora a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 1.11%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.48%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.