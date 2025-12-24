La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este miércoles, 24 de diciembre de 2025 es de 18,25 euros y documentan un total de 66.546 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,11%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente negativa, con cinco días de descenso y solo cuatro de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su desempeño.

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola se ha situado en un 11.43%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 16.00%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere una tendencia más calmada en el mercado para Iberdrola, en contraste con la mayor inestabilidad que se ha experimentado anualmente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,27 euros el y un mínimo de 12,79 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector.

La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.