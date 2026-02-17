En la apertura de mercados de este martes, 17 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 20,16 euros y registran un volumen de 99818 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,45% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. ha mostrado un comportamiento consistentemente positivo, con un aumento continuo en su valor. Este patrón sugiere una tendencia favorable en el mercado, lo que podría reflejar la confianza de los inversores en la compañía. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 11.46%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 15.91%. Dado que el 11.46% es menor que el 15.91%, se puede concluir que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,16 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como a la producción de energía renovable, especialmente eólica. La empresa ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, siendo un líder en la producción de energía limpia. Iberdrola opera en varios países y cuenta con una amplia base de clientes, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético a nivel global.