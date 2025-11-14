Este 14 de noviembre de 2025, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 14.18 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 16,407 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.11% en comparación con el cierre del día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector energético.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con un total de 5 aumentos y 4 descensos, además de un día de estabilidad. A pesar de las caídas, el número de días en que la acción subió sugiere un interés positivo por parte de los inversores, lo que podría indicar un potencial crecimiento en el futuro cercano.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 9.99%, mientras que su volatilidad anual es del 16.92%. Dado que el 9.99% es menor que el 16.92%, esto indica que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.Además, Enagás se involucra en proyectos de sostenibilidad y energías renovables, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también participa en el desarrollo de tecnologías para el hidrógeno y la captura de carbono, posicionándose como un actor clave en la transición energética.