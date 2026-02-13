Este 13 de febrero de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 14.80 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 40,452 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.60% en comparación con el día anterior, lo que refleja un leve descenso en el valor de la compañía en el mercado español. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y solo 2 descensos. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de las ligeras caídas. La estabilidad en algunos días también indica que la acción ha mantenido un nivel de confianza en el mercado. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 19.94%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.79%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha estado marcada por una mayor incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,88 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de infraestructura energética en varios países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de gases renovables y la reducción de emisiones de carbono.