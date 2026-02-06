La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este viernes, 6 de febrero de 2026 es de 14,4 euros y documentan un total de 18.357 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,21%. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado un comportamiento positivo, con un aumento constante, reflejando una tendencia alcista en el mercado. Esta estabilidad en el crecimiento sugiere un interés sostenido por parte de los inversores. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 9.38%, mientras que su volatilidad anual es del 16.71%. Dado que el 9.38% es menor que el 16.71%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con su volatilidad anual. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,4 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético. Además, Enagás se enfoca en la sostenibilidad y la transición energética, promoviendo el uso de gases renovables y la reducción de emisiones. La compañía cuenta con una sólida presencia internacional, operando en varios países y contribuyendo al desarrollo de proyectos de energía limpia.