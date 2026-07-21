La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este martes, 21 de julio de 2026 es de 16,79 euros y documentan un total de 8.159 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,42%.

La cotización de Enagás S.A mostró en los últimos diez días un patrón mixto: dos avances iniciales, dos retrocesos, un rebote, nuevas caídas, una sesión estable y un último descenso, cerrando el periodo con balance ligeramente negativo y volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha experimentado una volatilidad del 13.87%, que es notablemente menor que su volatilidad anual del 21.88%. Esto indica que su comportamiento en la última semana es mucho más estable en comparación con el promedio del último año, sugiriendo una reducción en las variaciones y un entorno más predecible para los inversores.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa asciende a 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos y antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, después de restar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en -299.31M, lo que indica que la empresa ha incurrido en pérdidas y se encuentra en una situación financiera desafiante.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el Gestor Técnico del Sistema Gasista y se dedica al transporte, regasificación y almacenamiento de gas natural mediante una amplia red de gasoductos y plantas de GNL en España. No produce gas ni energía; su “producto” son infraestructuras y servicios de operación y logística gasista.

Su línea de negocio se centra en la gestión de redes y terminales de GNL y en el desarrollo de proyectos de gases renovables e hidrógeno (como el corredor H2Med). Datos de interés: fundada en 1972, desempeña un papel clave en la seguridad de suministro, cuenta con participaciones internacionales y contribuye a la transición energética en la península ibérica.