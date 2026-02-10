En la apertura de mercados de este martes, 10 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 14,32 euros y registran un volumen de 9375 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,07% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un aumento constante al inicio, seguido de una ligera caída al final. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque la reciente disminución podría indicar una corrección o ajuste en el precio. En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 12.05%, que es menor que la volatilidad anual del 16.59%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones de su valor en comparación con el periodo anterior. Esta tendencia puede ser un signo positivo para los inversores, ya que sugiere una menor incertidumbre en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,41 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de infraestructura energética en varios países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de gases renovables y la reducción de emisiones de carbono.