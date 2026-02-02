Este 2 de febrero de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el mercado español con un precio de 13.98 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 81,253 acciones, lo que representa una variación del 0.36% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría indicar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su desempeño.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 1.64%, que es significativamente menor que su volatilidad anual del 16.70%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La baja volatilidad semanal sugiere un entorno más predecible para los inversores en este periodo reciente.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,98 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético.

Además, Enagás se enfoca en la sostenibilidad y la transición energética, promoviendo el uso de gases renovables y la reducción de emisiones. La compañía cuenta con una sólida presencia internacional, operando en varios países y contribuyendo al desarrollo de proyectos de energía limpia.