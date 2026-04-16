Este 16 de abril de 2026, las acciones de Servicios de gas Enagás (ENG) se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 17.15 euros por unidad, manteniendo una variación del 0.0% en comparación con el día anterior. En esta jornada, el volumen de negociación alcanzó las 30,522 acciones, reflejando la estabilidad del valor en el mercado español. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso, tres días de aumento y un día de estabilidad. Esta fluctuación sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su desempeño. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 7.21%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 22.87%. Dado que el 7.21% es menor que el 22.87%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía también tiene presencia internacional, operando en varios países y contribuyendo al desarrollo de infraestructuras energéticas a nivel global.