La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este jueves, 13 de noviembre de 2025 es de 14,16 euros y documentan un total de 38.435 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,32%.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos y 4 descensos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en algunos momentos, lo que sugiere una recuperación gradual en su valor. Sin embargo, los descensos recientes podrían indicar cierta volatilidad en el mercado.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 12.47%, mientras que su volatilidad anual es del 16.94%. Dado que el 12.47% es menor que el 16.94%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.Además, Enagás se involucra en proyectos de sostenibilidad y energías renovables, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también participa en el desarrollo de tecnologías para el hidrógeno y la captura de carbono, posicionándose como un actor clave en la transición energética.