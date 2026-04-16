En la apertura de mercados de este jueves, 16 de abril de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,8 euros y registran un volumen de 130448 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,51% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 5 aumentos y 5 descensos. Esto indica una volatilidad en su valor, donde los movimientos al alza y a la baja se han equilibrado, sugiriendo que el mercado está evaluando diversos factores que afectan a la entidad. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en un 13.83%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 28.73%. Dado que el 13.83% es menor que el 28.73%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.