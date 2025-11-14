Este viernes, 14 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) se negocian a 9,41 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 267.060. Esta cifra refleja una variación del -1,61% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con 5 descensos y 4 aumentos, lo que sugiere una cierta inestabilidad en su valor. A pesar de algunos repuntes, la predominancia de las caídas indica que el mercado ha estado presionando a la baja la acción en este período.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 29.91%, lo que es superior a la volatilidad anual del 28.23%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, CaixaBank ha enfrentado una mayor incertidumbre en comparación con su desempeño más estable a lo largo del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,6 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.