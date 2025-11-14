Este 14 de noviembre de 2025, las acciones del banco BBVA se abren en el IBEX 35 con un precio de 18.63 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 870,877 acciones. Esta cifra representa una variación del -1.32% en comparación con el día anterior, lo que refleja un ligero descenso en el valor de las acciones del banco español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha mostrado una tendencia mixta. Comenzó con una caída, seguida de un aumento constante, pero luego experimentó una nueva baja. A pesar de algunos repuntes, la tendencia general parece ser de inestabilidad, con fluctuaciones que reflejan un comportamiento variable en el mercado.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 35.98%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.69%. Esto indica que el comportamiento de BBVA es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,9 euros el y un mínimo de 8,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de seguros y asesoría financiera. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.