Este 22 de diciembre de 2025, las acciones del banco BBVA (BBVA) se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 19.76 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 373,140 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.10% en comparación con el cierre del día anterior.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de 6 descensos y solo 4 aumentos. Esto sugiere una presión negativa en el valor de las acciones, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan la confianza de los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en 19.52%, mientras que su volatilidad anual es de 29.72%. Dado que 19.52% es menor que 29.72%, esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 19,78 euros el y un mínimo de 8,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión.

La línea de negocio de BBVA abarca desde cuentas de ahorro y préstamos hasta servicios de gestión de activos y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.