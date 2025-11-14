Este 14 de noviembre de 2025, las acciones del Banco Santander (SAN) se abren en el IBEX 35 con un precio de 9.40 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 1,435,312 acciones. Esta cifra representa una variación del -1.62% en comparación con el día anterior, lo que refleja un leve descenso en el valor de la entidad financiera en el mercado español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mixta. Comenzó con un aumento, seguido de una caída y luego varios incrementos, aunque terminó con una disminución en los últimos días. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, con fluctuaciones que podrían reflejar la incertidumbre económica actual.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en 30.84%, mientras que su volatilidad anual es de 31.52%. Dado que 30.84% es menor que 31.52%, se puede concluir que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones que pueden ocurrir en el corto plazo, la tendencia general muestra una menor variabilidad reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,56 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos.La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.