En la apertura de mercados de este jueves, 13 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 9,55 euros y registran un volumen de 1042742 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,17% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque los descensos indican cierta volatilidad. La estabilidad en algunos días también refleja un equilibrio en la confianza de los inversores.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se ha situado en un 25.68%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 31.52%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal es menor que la anual. Esta estabilidad sugiere que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, el banco ha mantenido un desempeño relativamente constante en comparación con su comportamiento a largo plazo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,56 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos.La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.