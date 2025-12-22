La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este lunes, 22 de diciembre de 2025 es de 3,4 euros y documentan un total de 1.060.535 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,41%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y cuatro de aumento. A pesar de los incrementos, la presión a la baja ha predominado, lo que sugiere una posible inestabilidad en el valor de la acción.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 14.94%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 30.05%. Dado que 14.94% es menor que 30.05%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,43 euros el y un mínimo de 1,76 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes.

A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos en España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado financiero. Además, cuenta con una fuerte presencia internacional, ofreciendo servicios en diversos países y adaptándose a las necesidades de sus clientes en un entorno global.