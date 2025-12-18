La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este jueves, 18 de diciembre de 2025 es de 3,36 euros y fijan un total de 316.127 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,06%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis descensos y cuatro aumentos. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos indican que hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días podría reflejar un intento de consolidación en el precio.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 17.79%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 30.06%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento del banco es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La diferencia entre ambas cifras sugiere una tendencia hacia una menor inestabilidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,43 euros el y un mínimo de 1,76 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes.

A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos en España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado financiero. Además, cuenta con una fuerte presencia internacional, ofreciendo servicios en diversos países y adaptándose a las necesidades de sus clientes en un entorno global.