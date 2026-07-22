En el mercado de euro y libra esterlina, la cotización subió 0.4% en la última semana, pero acumula -2.05% en el último año, señalando una tendencia bajista pese al repunte.

En la sesión de apertura de este miércoles, 22 de julio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8525 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,04% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un aumento constante en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere un fortalecimiento, lo cual puede incentivar a más inversores a acercarse a esta moneda.

En contraste, otros períodos anteriores habían mostrado fluctuaciones, lo que generaba incertidumbre en el mercado. La reciente estabilidad y el ascenso de la monedalibra pueden indicar un cambio favorable en la confianza del mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, que se sitúa en un 2.50%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.