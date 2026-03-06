La pensión de viudedad volvió a quedar en el centro del debate jurídico tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirma la negativa a conceder una prestación de 3210,78 euros mensuales a una mujer que convivió durante décadas con su pareja. El caso revela un punto clave del sistema de pensiones: la formalización legal de la pareja de hecho es un requisito imprescindible para acceder a la prestación. La decisión judicial ratifica el criterio previamente adoptado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y por la Mutua, que rechazaron la solicitud al considerar que la relación no cumplía los requisitos exigidos por la normativa vigente. El conflicto comenzó cuando la mujer solicitó la pensión de viudedad tras el fallecimiento de su compañero sentimental, ocurrido el 5 de marzo de 2020 en un accidente de trabajo. Ambos habían mantenido una convivencia diaria durante casi 25 años y eran padres de un hijo nacido en 2007. Además, compartían la propiedad de una vivienda en Madrid y figuraban empadronados en la misma dirección desde septiembre de 2001. Sin embargo, la resolución administrativa fue clara. Según la carta de la Seguridad Social, la solicitante figuraba como soltera y no había acreditado una relación reconocida legalmente. El organismo concluyó que la relación no encajaba en los supuestos previstos por la ley para generar el derecho a la pensión de viudedad. El punto central del caso está en el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social. La normativa exige que la pareja de hecho esté inscrita en un registro específico o formalizada mediante documento público. Además, la ley establece que ese reconocimiento oficial debe realizarse al menos dos años antes del fallecimiento de la persona causante para poder acceder a la pensión de viudedad. La mujer intentó demostrar la existencia de la relación mediante el certificado de empadronamiento y otros documentos, argumentando que la negativa vulneraba el principio de igualdad al tratar de forma distinta situaciones de convivencia similares. Tras perder en primera instancia ante el Juzgado de lo Social de Madrid, la mujer recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, el tribunal volvió a rechazar su petición. La sentencia subraya que la inscripción en el registro de pareja de hecho es un requisito imprescindible. Según el fallo judicial, se trata de un “presupuesto constitutivo que dota de oficialidad al compromiso de convivencia”. Los magistrados añadieron que este requisito legal es un trámite formal “ad solemnitatem” que “no puede ser sustituido por la acreditación de la convivencia por otros medios” ni tampoco “dispensado por el hecho de que la pareja tenga descendencia común”. El tribunal también explicó por qué la ley establece condiciones tan estrictas para acceder a la pensión de viudedad. Según la sentencia, estas reglas buscan garantizar la seguridad jurídica en el sistema de prestaciones. Los jueces sostienen que este control permite “identificar una situación de necesidad merecedora de protección” dentro del sistema de pensiones. Además, consideran que el requisito de registro previo sirve para “evitar el fraude en la reclamación de pensiones de viudedad” y asegurar que los derechos se concedan únicamente cuando se cumplen todas las condiciones legales. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió “desestimar el recurso” presentado por la mujer. La falta de inscripción oficial de la pareja de hecho resultó determinante para la resolución. El caso refleja cómo el acceso a la pensión de viudedad depende no solo de la convivencia o de la historia personal de la pareja, sino también del cumplimiento estricto de los requisitos legales establecidos por la normativa de la Seguridad Social.