Heredar una vivienda en España puede parecer un alivio económico o patrimonial. Sin embargo, cuando la propiedad se encuentra alquilada, este inmueble conlleva un contrato y derechos que no se extinguen automáticamente con el fallecimiento del propietario anterior. Este escenario es más habitual de lo que se podría suponer y suscita interrogantes sobre si el heredero tiene la facultad de exigir la salida inmediata del inquilino o si debe respetar el contrato vigente. La respuesta está sujeta a la normativa de arrendamientos urbanos y al procedimiento sucesorio que la legislación española establece tras una herencia. En la práctica, el heredero debe notificar al arrendatario el cambio de propietario y facilitar los datos bancarios o el método para el pago de la renta. Aunque no siempre es obligatorio desde el punto de vista legal, comunicar el cambio formaliza la relación jurídica y evita conflictos futuros. Cuando una persona hereda una vivienda que estaba arrendada, el contrato de alquiler no se extingue con el fallecimiento del anterior propietario. La legislación vigente en España establece que el contrato de arrendamiento sigue siendo válido con las mismas condiciones pactadas inicialmente, lo que significa que el heredero asume la posición de arrendador y debe respetar la duración y términos establecidos. Esto implica que el inquilino puede continuar en la vivienda hasta la finalización del contrato sin que el nuevo titular pueda forzar un desalojo inmediato por el simple hecho de haber heredado. El contrato sigue vigente exactamente igual que si no hubiera ocurrido ningún cambio de titularidad. Una de las interrogantes más comunes es si el heredero puede recuperar la vivienda antes de que concluya el plazo estipulado en el contrato de alquiler. En términos generales, la respuesta es negativa si el contrato se encuentra vigente. De acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos, los derechos del inquilino gozan de protección legal y no se ven alterados por el fallecimiento del propietario, lo que implica que el heredero no puede exigir la desocupación mientras el contrato permanezca en vigor. Existen algunas excepciones puntuales que permiten la recuperación de la vivienda, aunque estas son limitadas y están sujetas a requisitos específicos: No obstante, estas situaciones no otorgan un derecho automático de desalojo y su aplicación demanda un análisis caso por caso, conforme a lo acordado en el contrato y la duración restante. Los herederos que reciben una vivienda alquilada pueden disponer de ella. La propiedad puede ser vendida, hipotecada o traspasada, siempre que se respeten los derechos del arrendatario. En una venta, el contrato de alquiler se subroga al nuevo comprador, de forma que la situación del inquilino continúa igual bajo el mismo contrato. La presencia de inquilinos puede incluso influir en el valor de mercado de la vivienda, ya que quienes compran saben que no podrán ocuparla de inmediato ni disponer de ella sin respetar los términos del contrato vigente. Antes de vender, el heredero deberá completar los trámites de aceptación de la herencia, como la escritura notarial de aceptación, el pago del impuesto de sucesiones y la inscripción de la vivienda en su nombre en el Registro de la Propiedad. Sin estos pasos previos, la venta no puede realizarse legalmente.