En España, cuando una persona fallece, sus bienes, derechos y deudas pasan a formar parte de la herencia, tal como establece el derecho sucesorio español. En este contexto, las cuentas bancarias del fallecido también se integran en el patrimonio hereditario y deben gestionarse dentro del procedimiento legal correspondiente. Si los familiares no actúan con rapidez, pueden enfrentarse a comisiones acumuladas, bloqueos de fondos o responsabilidades económicas vinculadas a la herencia. Muchas personas desconocen qué ocurre con una cuenta bancaria cuando fallece el titular. En la práctica, las entidades financieras suelen bloquear o limitar el uso de la cuenta hasta que los herederos acreditan su condición mediante la documentación correspondiente. La normativa exige una gestión ordenada para que los familiares puedan acceder al dinero, repartir los fondos o cerrar la cuenta conforme al proceso de herencia. La primera acción recomendable es comprobar si el fallecido tenía cuentas bancarias activas, algo que no siempre resulta evidente para los familiares. Los herederos tienen derecho a solicitar información a las entidades financieras siempre que acrediten su condición mediante la documentación correspondiente. De esta forma pueden conocer saldos, depósitos, préstamos o productos financieros asociados al titular fallecido. Una vez confirmada la existencia de cuentas, se debe notificar el fallecimiento al banco lo antes posible. Para realizar este trámite es necesario presentar el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades y el testamento o la declaración de herederos, documentos que acreditan quién tiene derecho a la herencia. Solo después de verificar esta información la entidad financiera puede facilitar datos sobre los fondos o iniciar el proceso de reparto. Posteriormente, es recomendable cerrar la cuenta bancaria del fallecido si ya no se utilizará. Muchas entidades aplican comisiones de mantenimiento u otros cargos, que pueden seguir acumulándose mientras la cuenta permanezca abierta. Estos gastos forman parte de la masa hereditaria y pueden reducir el saldo final que recibirán los herederos. No notificar el fallecimiento ni gestionar correctamente una cuenta bancaria de una persona fallecida puede generar distintos problemas financieros y legales para los herederos. Entre ellos destacan cargos bancarios acumulados, dificultades para acceder al dinero o conflictos durante el reparto de la herencia. Entre las consecuencias más habituales de no gestionar una cuenta bancaria tras el fallecimiento del titular se encuentran: Cuando una cuenta bancaria permanece sin movimientos ni reclamaciones durante largos periodos, puede considerarse en situación de abandono. En esos casos, las entidades financieras deben comunicarlo a la Administración, y los fondos pueden pasar al Estado si nadie ejerce su derecho de propiedad dentro del plazo legal. En España, las deudas del fallecido no se cancelan automáticamente tras su muerte. Forman parte del patrimonio hereditario junto con los bienes y derechos del difunto, por lo que los herederos deben decidir cómo aceptar o rechazar la herencia. El derecho sucesorio español contempla tres formas principales de aceptar o rechazar una herencia con deudas: Elegir la mejor opción requiere conocer con precisión el patrimonio del fallecido, incluyendo bienes, cuentas bancarias, préstamos o deudas pendientes. Por eso es recomendable solicitar un inventario completo de la herencia y contar con asesoramiento legal antes de aceptar o rechazarla.