La demanda de energía en España del miércoles marcó hasta los 13.009.513 MWh con respecto a los 11.372.149 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 88.8 euros a 70.44 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 3 de diciembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 102,9 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 18:00 a 19:00 102.9 euros De 19:00 a 20:00 99.22 euros De 8:00 a 9:00 98.08 euros De 7:00 a 8:00 97.58 euros De 20:00 a 21:00 95.61 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 3 de diciembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 14,8 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 14.8 euros De 14:00 a 15:00 15.26 euros De 12:00 a 13:00 18.39 euros De 11:00 a 12:00 32.02 euros De 15:00 a 16:00 37.08 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 85.05 De 1:00 a 2:00 79.36 De 2:00 a 3:00 74.52 De 3:00 a 4:00 68.15 De 4:00 a 5:00 67.14 De 5:00 a 6:00 72.23 De 6:00 a 7:00 81.42 De 7:00 a 8:00 97.58 De 8:00 a 9:00 98.08 De 9:00 a 10:00 79.15 De 10:00 a 11:00 60.5 De 11:00 a 12:00 32.02 De 12:00 a 13:00 18.39 De 13:00 a 14:00 14.8 De 14:00 a 15:00 15.26 De 15:00 a 16:00 37.08 De 16:00 a 17:00 73.42 De 17:00 a 18:00 93.33 De 18:00 a 19:00 102.9 De 19:00 a 20:00 99.22 De 20:00 a 21:00 95.61 De 21:00 a 22:00 87.94 De 22:00 a 23:00 84.19 De 23:00 a 24:00 73.11

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

