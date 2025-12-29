La demanda de energía en España del martes marcó la cifra de 10.873.077 MWh con respecto a los 10.859.199 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 107.27 euros a 91.47 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 30 de diciembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 106,4 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 106.4 euros De 18:00 a 19:00 106.06 euros De 20:00 a 21:00 106.02 euros De 19:00 a 20:00 105.31 euros De 0:00 a 1:00 104.79 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 30 de diciembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 72,19 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 72.19 euros De 13:00 a 14:00 72.36 euros De 12:00 a 13:00 74.62 euros De 11:00 a 12:00 78.77 euros De 15:00 a 16:00 79.27 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 104.79 De 1:00 a 2:00 97.67 De 2:00 a 3:00 87.34 De 3:00 a 4:00 85.48 De 4:00 a 5:00 82.09 De 5:00 a 6:00 82.36 De 6:00 a 7:00 84.54 De 7:00 a 8:00 93.98 De 8:00 a 9:00 101.38 De 9:00 a 10:00 93.01 De 10:00 a 11:00 82.09 De 11:00 a 12:00 78.77 De 12:00 a 13:00 74.62 De 13:00 a 14:00 72.36 De 14:00 a 15:00 72.19 De 15:00 a 16:00 79.27 De 16:00 a 17:00 89.51 De 17:00 a 18:00 102.69 De 18:00 a 19:00 106.06 De 19:00 a 20:00 105.31 De 20:00 a 21:00 106.02 De 21:00 a 22:00 106.4 De 22:00 a 23:00 104.61 De 23:00 a 24:00 102.63

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?