La demanda de energía en España del martes marcó la cifra de 10.873.077 MWh con respecto a los 10.859.199 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 107.27 euros a 91.47 euros el MWh.
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 30 de diciembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 106,4 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|106.4 euros
|De 18:00 a 19:00
|106.06 euros
|De 20:00 a 21:00
|106.02 euros
|De 19:00 a 20:00
|105.31 euros
|De 0:00 a 1:00
|104.79 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 30 de diciembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 72,19 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|72.19 euros
|De 13:00 a 14:00
|72.36 euros
|De 12:00 a 13:00
|74.62 euros
|De 11:00 a 12:00
|78.77 euros
|De 15:00 a 16:00
|79.27 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|104.79
|De 1:00 a 2:00
|97.67
|De 2:00 a 3:00
|87.34
|De 3:00 a 4:00
|85.48
|De 4:00 a 5:00
|82.09
|De 5:00 a 6:00
|82.36
|De 6:00 a 7:00
|84.54
|De 7:00 a 8:00
|93.98
|De 8:00 a 9:00
|101.38
|De 9:00 a 10:00
|93.01
|De 10:00 a 11:00
|82.09
|De 11:00 a 12:00
|78.77
|De 12:00 a 13:00
|74.62
|De 13:00 a 14:00
|72.36
|De 14:00 a 15:00
|72.19
|De 15:00 a 16:00
|79.27
|De 16:00 a 17:00
|89.51
|De 17:00 a 18:00
|102.69
|De 18:00 a 19:00
|106.06
|De 19:00 a 20:00
|105.31
|De 20:00 a 21:00
|106.02
|De 21:00 a 22:00
|106.4
|De 22:00 a 23:00
|104.61
|De 23:00 a 24:00
|102.63
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Examina la potencia contratada para quesea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y bajar la necesidad de encender laslámparas.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.