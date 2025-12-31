El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 12.007.730 MWh con respecto a los 12.040.600 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 82.28 euros el MWh, unos 98.05 euros menos que el día previo.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 1 de enero?

Para el jueves, 1 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se localizarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 112,01 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 112.01 euros De 21:00 a 22:00 106.94 euros De 20:00 a 21:00 106.32 euros De 22:00 a 23:00 105.5 euros De 1:00 a 2:00 104.7 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 1 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 52,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 52.01 euros De 11:00 a 12:00 55.0 euros De 13:00 a 14:00 55.01 euros De 14:00 a 15:00 60.3 euros De 10:00 a 11:00 62.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 112.01 De 1:00 a 2:00 104.7 De 2:00 a 3:00 102.22 De 3:00 a 4:00 93.22 De 4:00 a 5:00 83.5 De 5:00 a 6:00 75.0 De 6:00 a 7:00 70.5 De 7:00 a 8:00 75.0 De 8:00 a 9:00 70.0 De 9:00 a 10:00 65.24 De 10:00 a 11:00 62.0 De 11:00 a 12:00 55.0 De 12:00 a 13:00 52.01 De 13:00 a 14:00 55.01 De 14:00 a 15:00 60.3 De 15:00 a 16:00 64.12 De 16:00 a 17:00 65.5 De 17:00 a 18:00 86.43 De 18:00 a 19:00 98.0 De 19:00 a 20:00 103.98 De 20:00 a 21:00 106.32 De 21:00 a 22:00 106.94 De 22:00 a 23:00 105.5 De 23:00 a 24:00 102.2

¿Cómo ahorrar luz en casa?