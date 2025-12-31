En esta noticia

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 12.007.730 MWh con respecto a los 12.040.600 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 82.28 euros el MWh, unos 98.05 euros menos que el día previo.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 1 de enero?

Para el jueves, 1 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se localizarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 112,01 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 0:00 a 1:00 112.01 euros 
De 21:00 a 22:00  106.94 euros 
De 20:00 a 21:00  106.32 euros 
De 22:00 a 23:00 105.5 euros 
De 1:00 a 2:00 104.7 euros 

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 1 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 52,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 12:00 a 13:00 52.01 euros 
De 11:00 a 12:00  55.0 euros 
De 13:00 a 14:00  55.01 euros 
De 14:00 a 15:00  60.3 euros 
De 10:00 a 11:00  62.0 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00112.01
De 1:00 a 2:00104.7
De 2:00 a 3:00102.22
De 3:00 a 4:0093.22
De 4:00 a 5:0083.5
De 5:00 a 6:0075.0
De 6:00 a 7:0070.5
De 7:00 a 8:0075.0
De 8:00 a 9:0070.0
De 9:00 a 10:0065.24
De 10:00 a 11:0062.0
De 11:00 a 12:0055.0
De 12:00 a 13:0052.01
De 13:00 a 14:0055.01
De 14:00 a 15:0060.3
De 15:00 a 16:0064.12
De 16:00 a 17:0065.5
De 17:00 a 18:0086.43
De 18:00 a 19:0098.0
De 19:00 a 20:00103.98
De 20:00 a 21:00106.32
De 21:00 a 22:00106.94
De 22:00 a 23:00105.5
De 23:00 a 24:00102.2

¿Cómo ahorrar luz en casa?

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las cuartos cuando no vayas a utilizarlas.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.