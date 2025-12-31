En esta noticia
El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 12.007.730 MWh con respecto a los 12.040.600 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 82.28 euros el MWh, unos 98.05 euros menos que el día previo.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 1 de enero?
Para el jueves, 1 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se localizarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 112,01 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|112.01 euros
|De 21:00 a 22:00
|106.94 euros
|De 20:00 a 21:00
|106.32 euros
|De 22:00 a 23:00
|105.5 euros
|De 1:00 a 2:00
|104.7 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 1 de enero?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 52,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|52.01 euros
|De 11:00 a 12:00
|55.0 euros
|De 13:00 a 14:00
|55.01 euros
|De 14:00 a 15:00
|60.3 euros
|De 10:00 a 11:00
|62.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|112.01
|De 1:00 a 2:00
|104.7
|De 2:00 a 3:00
|102.22
|De 3:00 a 4:00
|93.22
|De 4:00 a 5:00
|83.5
|De 5:00 a 6:00
|75.0
|De 6:00 a 7:00
|70.5
|De 7:00 a 8:00
|75.0
|De 8:00 a 9:00
|70.0
|De 9:00 a 10:00
|65.24
|De 10:00 a 11:00
|62.0
|De 11:00 a 12:00
|55.0
|De 12:00 a 13:00
|52.01
|De 13:00 a 14:00
|55.01
|De 14:00 a 15:00
|60.3
|De 15:00 a 16:00
|64.12
|De 16:00 a 17:00
|65.5
|De 17:00 a 18:00
|86.43
|De 18:00 a 19:00
|98.0
|De 19:00 a 20:00
|103.98
|De 20:00 a 21:00
|106.32
|De 21:00 a 22:00
|106.94
|De 22:00 a 23:00
|105.5
|De 23:00 a 24:00
|102.2
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las cuartos cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.