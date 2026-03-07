El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del domingo registró hasta los 12.478.786 MWh con respecto a los 12.914.589 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 80.37 euros el MWh, unos 62.92 euros menos que el día previo. En el domingo, 8 de marzo de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, con un precio de 160,2 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 15 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: