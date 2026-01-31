El precio medio de la luz para el domingo, 1 de febrero de 2026 en España será de 23.62 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 32.028 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 1 de febrero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 130,6 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 130.6 euros De 21:00 a 22:00 122.15 euros De 19:00 a 20:00 114.75 euros De 22:00 a 23:00 60.0 euros De 18:00 a 19:00 37.0 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 1 de febrero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 0,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 0.1 euros De 5:00 a 6:00 0.16 euros De 3:00 a 4:00 0.18 euros De 2:00 a 3:00 0.91 euros De 6:00 a 7:00 0.91 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 3.78 De 1:00 a 2:00 1.5 De 2:00 a 3:00 0.91 De 3:00 a 4:00 0.18 De 4:00 a 5:00 0.1 De 5:00 a 6:00 0.16 De 6:00 a 7:00 0.91 De 7:00 a 8:00 1.98 De 8:00 a 9:00 4.96 De 9:00 a 10:00 10.0 De 10:00 a 11:00 3.78 De 11:00 a 12:00 3.78 De 12:00 a 13:00 1.7 De 13:00 a 14:00 1.98 De 14:00 a 15:00 2.0 De 15:00 a 16:00 1.84 De 16:00 a 17:00 2.1 De 17:00 a 18:00 25.68 De 18:00 a 19:00 37.0 De 19:00 a 20:00 114.75 De 20:00 a 21:00 130.6 De 21:00 a 22:00 122.15 De 22:00 a 23:00 60.0 De 23:00 a 24:00 35.0

¿Cómo ahorrar luz en casa?