El precio medio de la luz para el domingo, 1 de febrero de 2026 en España será de 23.62 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 32.028 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 1 de febrero?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 130,6 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|130.6 euros
|De 21:00 a 22:00
|122.15 euros
|De 19:00 a 20:00
|114.75 euros
|De 22:00 a 23:00
|60.0 euros
|De 18:00 a 19:00
|37.0 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 1 de febrero?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 0,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|0.1 euros
|De 5:00 a 6:00
|0.16 euros
|De 3:00 a 4:00
|0.18 euros
|De 2:00 a 3:00
|0.91 euros
|De 6:00 a 7:00
|0.91 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|3.78
|De 1:00 a 2:00
|1.5
|De 2:00 a 3:00
|0.91
|De 3:00 a 4:00
|0.18
|De 4:00 a 5:00
|0.1
|De 5:00 a 6:00
|0.16
|De 6:00 a 7:00
|0.91
|De 7:00 a 8:00
|1.98
|De 8:00 a 9:00
|4.96
|De 9:00 a 10:00
|10.0
|De 10:00 a 11:00
|3.78
|De 11:00 a 12:00
|3.78
|De 12:00 a 13:00
|1.7
|De 13:00 a 14:00
|1.98
|De 14:00 a 15:00
|2.0
|De 15:00 a 16:00
|1.84
|De 16:00 a 17:00
|2.1
|De 17:00 a 18:00
|25.68
|De 18:00 a 19:00
|37.0
|De 19:00 a 20:00
|114.75
|De 20:00 a 21:00
|130.6
|De 21:00 a 22:00
|122.15
|De 22:00 a 23:00
|60.0
|De 23:00 a 24:00
|35.0
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las piezas cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.