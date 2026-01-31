En esta noticia

El precio medio de la luz para el domingo, 1 de febrero de 2026 en España será de 23.62 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 32.028 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 1 de febrero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 130,6 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

 Franja horaria Precio por MWh
De 20:00 a 21:00 130.6 euros 
De 21:00 a 22:00  122.15 euros 
De 19:00 a 20:00  114.75 euros 
De 22:00 a 23:00 60.0 euros 
De 18:00 a 19:00 37.0 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 1 de febrero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 0,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 4:00 a 5:00 0.1 euros 
De 5:00 a 6:00  0.16 euros 
De 3:00 a 4:00  0.18 euros 
De 2:00 a 3:00  0.91 euros 
De 6:00 a 7:00  0.91 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:003.78
De 1:00 a 2:001.5
De 2:00 a 3:000.91
De 3:00 a 4:000.18
De 4:00 a 5:000.1
De 5:00 a 6:000.16
De 6:00 a 7:000.91
De 7:00 a 8:001.98
De 8:00 a 9:004.96
De 9:00 a 10:0010.0
De 10:00 a 11:003.78
De 11:00 a 12:003.78
De 12:00 a 13:001.7
De 13:00 a 14:001.98
De 14:00 a 15:002.0
De 15:00 a 16:001.84
De 16:00 a 17:002.1
De 17:00 a 18:0025.68
De 18:00 a 19:0037.0
De 19:00 a 20:00114.75
De 20:00 a 21:00130.6
De 21:00 a 22:00122.15
De 22:00 a 23:0060.0
De 23:00 a 24:0035.0
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las piezas cuando no estés en ellas.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.