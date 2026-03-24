La Unión Europea y Australia sellaron un acuerdo de libre comercio tras casi una década de negociaciones, en un contexto global atravesado por tensiones comerciales y disputas geopolíticas. El pacto, celebrado por líderes como el canciller alemán Friedrich Merz y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, promete eliminar barreras y ampliar el intercambio entre ambos bloques. El entendimiento incluye beneficios económicos relevantes para ambas partes. Desde Bruselas estiman que el acuerdo podría sumar cerca de 8.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto comunitario. Mientras que el primer ministro australiano Anthony Albanese proyecta un aporte anual de unos 10.000 millones de dólares australianos para su país. En paralelo, el tratado refuerza la cooperación en áreas estratégicas como minerales críticos, defensa y ciberseguridad. El núcleo de la controversia se encuentra en las concesiones agrícolas incluidas en el acuerdo. La ampliación de cuotas para la carne de res australiana en el mercado europeo encendió alarmas en el sector, ya que se multiplicará por más de diez en los próximos años. Aunque el volumen final quedó por debajo de las demandas de Canberra, los productores europeos consideran que la medida incrementará la competencia en condiciones desiguales. A esto se suma el impacto acumulado de otros tratados recientes impulsados por la Unión Europea, como los acuerdos con Mercosur e India. Organizaciones agrarias advierten que la apertura sostenida del mercado debilita a los productores locales frente a estándares regulatorios y costos de producción diferentes. El sector lácteo también aparece en el centro del debate. Si bien las exportaciones europeas podrían crecer más de un 30% en la próxima década, con aumentos cercanos al 50% en automoción y productos lácteos, los agricultores sostienen que los beneficios no compensan los riesgos. En especial, cuestionan las concesiones vinculadas a denominaciones como “feta” o “gruyere”, que Australia podrá seguir utilizando bajo ciertas condiciones. Más allá del frente agrícola, el acuerdo responde a una lógica geopolítica más amplia. La Comisión Europea busca diversificar sus socios comerciales en un escenario marcado por la política arancelaria de Donald Trump y las restricciones comerciales de China. En ese marco, Australia emerge como un aliado clave en el Indo-Pacífico. El acceso a recursos estratégicos como el litio resulta central para Europa, que intenta reducir su dependencia externa en sectores críticos para la transición energética. Merz subrayó que el acuerdo fortalece la resiliencia del bloque precisamente en este tipo de materias primas. La cooperación en minerales raros se consolida como uno de los pilares del entendimiento. Australia, por su parte, acelera su estrategia de diversificación tras los conflictos comerciales con China en los últimos años. La consolidación de vínculos con Europa le permite reducir su exposición a mercados volátiles y reforzar su posición internacional. En este escenario, el acuerdo comercial se presenta como una herramienta económica, pero también como un movimiento estratégico en un tablero global cada vez más competitivo.