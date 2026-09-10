Las empleadas del hogar tienen en septiembre de 2026 un nuevo salario mínimo fijado por el Gobierno para todo el año. El incremento del 3,1% respecto del año anterior elevó el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1221 euros mensuales para una jornada completa de 40 horas semanales, con efectos desde el 1 de enero.

La normativa también establece una cuantía mínima de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada para las empleadas y empleados de hogar que cobran por horas y trabajan en régimen externo. Esta cantidad incluye la parte proporcional de las pagas extraordinarias y las vacaciones.

¿Cuánto cobra una empleada del hogar en septiembre de 2026?

Para una jornada completa de 40 horas semanales, el salario mínimo es de 1221 euros al mes, con derecho a dos pagas extraordinarias de al menos 1221 euros cada una. Esto supone un mínimo anual de 17.094 euros. Las pagas extra pueden abonarse en julio y diciembre o prorratearse a lo largo de los 12 meses si existe acuerdo.

¿Cuánto cobra una empleada del hogar en septiembre de 2026? Freepik / Stockking

Si las dos pagas extraordinarias se abonan de forma prorrateada cada mes, el importe mínimo asciende a 1424,50 euros mensuales durante 12 meses. En el caso de una jornada parcial, el salario se calcula en proporción al número de horas trabajadas.

Por ejemplo, una empleada que trabaja 20 horas semanales, la mitad de la jornada completa, tiene derecho a un mínimo de 610,50 euros al mes, más dos pagas extraordinarias de 610,50 euros. Si las extras se prorratean, el mínimo mensual pasa a 712,25 euros durante 12 meses.

¿Cuánto deben pagar por hora a las empleadas del hogar?

Cuando la relación laboral se establece por horas y en régimen externo, el mínimo legal en 2026 es de 9,55 euros por cada hora efectivamente trabajada. El importe ya incorpora las partes correspondientes a las pagas extraordinarias y las vacaciones, por lo que no se deben sumar nuevamente esos conceptos sobre los 9,55 euros.

¿Cuánto deben pagar por hora a las empleadas del hogar? Magnific

El importe constituye un mínimo legal. El salario puede ser superior si así lo establece el contrato o si existen condiciones más beneficiosas para la trabajadora. Además, el salario en especie no puede utilizarse para reducir la cantidad mínima que debe percibirse en dinero.

Por tanto, en septiembre de 2026, una empleada del hogar que cobre por horas debe recibir como mínimo 9,55 euros por cada hora efectivamente trabajada, mientras que para una jornada completa el suelo salarial queda en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. La cifra se mantiene mientras no exista una nueva actualización del SMI que modifique estas cuantías.