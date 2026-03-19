Este viernes, 20 de marzo de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 37.82 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 4.996 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). En el viernes, 20 de marzo de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, con un precio de 101,85 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 1,36 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: