Este lunes, 19 de enero de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 129.87 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 945 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 19 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 194,01 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 18:00 a 19:00 194.01 euros De 8:00 a 9:00 177.58 euros De 19:00 a 20:00 174.34 euros De 7:00 a 8:00 165.67 euros De 17:00 a 18:00 145.56 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 19 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 100,13 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 100.13 euros De 3:00 a 4:00 100.44 euros De 2:00 a 3:00 102.21 euros De 5:00 a 6:00 102.94 euros De 23:00 a 24:00 109.22 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 119.35 De 1:00 a 2:00 110.01 De 2:00 a 3:00 102.21 De 3:00 a 4:00 100.44 De 4:00 a 5:00 100.13 De 5:00 a 6:00 102.94 De 6:00 a 7:00 135.42 De 7:00 a 8:00 165.67 De 8:00 a 9:00 177.58 De 9:00 a 10:00 141.7 De 10:00 a 11:00 127.71 De 11:00 a 12:00 119.92 De 12:00 a 13:00 118.98 De 13:00 a 14:00 117.0 De 14:00 a 15:00 112.48 De 15:00 a 16:00 115.89 De 16:00 a 17:00 125.22 De 17:00 a 18:00 145.56 De 18:00 a 19:00 194.01 De 19:00 a 20:00 174.34 De 20:00 a 21:00 143.33 De 21:00 a 22:00 133.47 De 22:00 a 23:00 124.3 De 23:00 a 24:00 109.22

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?