Este lunes, 19 de enero de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 129.87 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 945 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 19 de enero?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 194,01 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 18:00 a 19:00
|194.01 euros
|De 8:00 a 9:00
|177.58 euros
|De 19:00 a 20:00
|174.34 euros
|De 7:00 a 8:00
|165.67 euros
|De 17:00 a 18:00
|145.56 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 19 de enero?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 100,13 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|100.13 euros
|De 3:00 a 4:00
|100.44 euros
|De 2:00 a 3:00
|102.21 euros
|De 5:00 a 6:00
|102.94 euros
|De 23:00 a 24:00
|109.22 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|119.35
|De 1:00 a 2:00
|110.01
|De 2:00 a 3:00
|102.21
|De 3:00 a 4:00
|100.44
|De 4:00 a 5:00
|100.13
|De 5:00 a 6:00
|102.94
|De 6:00 a 7:00
|135.42
|De 7:00 a 8:00
|165.67
|De 8:00 a 9:00
|177.58
|De 9:00 a 10:00
|141.7
|De 10:00 a 11:00
|127.71
|De 11:00 a 12:00
|119.92
|De 12:00 a 13:00
|118.98
|De 13:00 a 14:00
|117.0
|De 14:00 a 15:00
|112.48
|De 15:00 a 16:00
|115.89
|De 16:00 a 17:00
|125.22
|De 17:00 a 18:00
|145.56
|De 18:00 a 19:00
|194.01
|De 19:00 a 20:00
|174.34
|De 20:00 a 21:00
|143.33
|De 21:00 a 22:00
|133.47
|De 22:00 a 23:00
|124.3
|De 23:00 a 24:00
|109.22
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Evalúa la potencia contratada para quesea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz del sol y minimizar la necesidad de encender lasluces.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.