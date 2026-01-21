En esta noticia
El precio medio de la luz para el jueves, 22 de enero de 2026 en España será de 60.0 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.735 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 22 de enero?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 81,7 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|81.7 euros
|De 18:00 a 19:00
|81.68 euros
|De 20:00 a 21:00
|81.1 euros
|De 8:00 a 9:00
|80.05 euros
|De 17:00 a 18:00
|79.18 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 22 de enero?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 30,64 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|30.64 euros
|De 1:00 a 2:00
|33.72 euros
|De 3:00 a 4:00
|34.37 euros
|De 0:00 a 1:00
|41.06 euros
|De 5:00 a 6:00
|43.43 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|41.06
|De 1:00 a 2:00
|33.72
|De 2:00 a 3:00
|44.39
|De 3:00 a 4:00
|34.37
|De 4:00 a 5:00
|30.64
|De 5:00 a 6:00
|43.43
|De 6:00 a 7:00
|48.76
|De 7:00 a 8:00
|65.28
|De 8:00 a 9:00
|80.05
|De 9:00 a 10:00
|79.03
|De 10:00 a 11:00
|69.59
|De 11:00 a 12:00
|54.83
|De 12:00 a 13:00
|53.31
|De 13:00 a 14:00
|53.31
|De 14:00 a 15:00
|55.13
|De 15:00 a 16:00
|65.47
|De 16:00 a 17:00
|72.47
|De 17:00 a 18:00
|79.18
|De 18:00 a 19:00
|81.68
|De 19:00 a 20:00
|81.7
|De 20:00 a 21:00
|81.1
|De 21:00 a 22:00
|76.75
|De 22:00 a 23:00
|63.23
|De 23:00 a 24:00
|51.63
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Examina la potencia contratada para quesea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz diurna y bajar la necesidad de encender lasluces.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso encontrándose apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.