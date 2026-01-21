El precio medio de la luz para el jueves, 22 de enero de 2026 en España será de 60.0 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.735 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 22 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 81,7 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 81.7 euros De 18:00 a 19:00 81.68 euros De 20:00 a 21:00 81.1 euros De 8:00 a 9:00 80.05 euros De 17:00 a 18:00 79.18 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 22 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 30,64 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 30.64 euros De 1:00 a 2:00 33.72 euros De 3:00 a 4:00 34.37 euros De 0:00 a 1:00 41.06 euros De 5:00 a 6:00 43.43 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 41.06 De 1:00 a 2:00 33.72 De 2:00 a 3:00 44.39 De 3:00 a 4:00 34.37 De 4:00 a 5:00 30.64 De 5:00 a 6:00 43.43 De 6:00 a 7:00 48.76 De 7:00 a 8:00 65.28 De 8:00 a 9:00 80.05 De 9:00 a 10:00 79.03 De 10:00 a 11:00 69.59 De 11:00 a 12:00 54.83 De 12:00 a 13:00 53.31 De 13:00 a 14:00 53.31 De 14:00 a 15:00 55.13 De 15:00 a 16:00 65.47 De 16:00 a 17:00 72.47 De 17:00 a 18:00 79.18 De 18:00 a 19:00 81.68 De 19:00 a 20:00 81.7 De 20:00 a 21:00 81.1 De 21:00 a 22:00 76.75 De 22:00 a 23:00 63.23 De 23:00 a 24:00 51.63

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?