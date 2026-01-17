La demanda de energía en España del domingo marcó la cifra de 13.294.435 MWh con respecto a los 13.834.360 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía eléctrica pasó de 127.35 euros a 118.66 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 18 de enero?

Para el domingo, 18 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 180,36 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 180.36 euros De 21:00 a 22:00 159.92 euros De 19:00 a 20:00 157.77 euros De 18:00 a 19:00 146.93 euros De 22:00 a 23:00 138.14 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 18 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de 96,39 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 96.39 euros De 13:00 a 14:00 97.43 euros De 11:00 a 12:00 98.56 euros De 10:00 a 11:00 100.39 euros De 6:00 a 7:00 101.19 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 132.12 De 1:00 a 2:00 120.02 De 2:00 a 3:00 109.64 De 3:00 a 4:00 102.54 De 4:00 a 5:00 102.24 De 5:00 a 6:00 102.08 De 6:00 a 7:00 101.19 De 7:00 a 8:00 102.68 De 8:00 a 9:00 108.84 De 9:00 a 10:00 105.05 De 10:00 a 11:00 100.39 De 11:00 a 12:00 98.56 De 12:00 a 13:00 96.39 De 13:00 a 14:00 97.43 De 14:00 a 15:00 101.86 De 15:00 a 16:00 104.84 De 16:00 a 17:00 115.67 De 17:00 a 18:00 136.21 De 18:00 a 19:00 146.93 De 19:00 a 20:00 157.77 De 20:00 a 21:00 180.36 De 21:00 a 22:00 159.92 De 22:00 a 23:00 138.14 De 23:00 a 24:00 127.08

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 1,79%, lo que supone 130 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 41,77% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: