Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este jueves, 13 de noviembre de 2025, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,46 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,62 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,43 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.76% en el precio de la gasolina y del 0.44% en el del gasóleo.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 13 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.729 euros

Barcelona: 1.259 euros hasta los 1.589 euros

Valencia: 1.249 euros hasta los 1.604 euros

Granada: 1.289 euros hasta los 1.537 euros

Ceuta: 1.278 euros hasta los 1.278 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 13 de noviembre en España?

Durante este jueves, 13 de noviembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.309 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: desde los 1.279 euros hasta los 1.639 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.635 euros

Granada: desde los 1.329 euros hasta los 1.549 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano más elevado, lo que la hace ideal para motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, mayor potencia y rendimiento, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un mejor funcionamiento del vehículo y reduce su impacto ambiental.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.549 euros y el máximo es de 1.829 euros

Barcelona: desde 1.439 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde 1.47 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.559 euros hasta los 1.749 euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio son los siguientes: