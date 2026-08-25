Este miércoles, 26 de agosto de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 110.86 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -789 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 26 de agosto?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 207,85 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 207.85 euros De 1:00 a 2:00 205.38 euros De 8:00 a 9:00 193.52 euros De 7:00 a 8:00 190.23 euros De 21:00 a 22:00 182.91 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 26 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 0.0 euros De 14:00 a 15:00 0.0 euros De 15:00 a 16:00 0.0 euros De 16:00 a 17:00 0.01 euros De 12:00 a 13:00 0.38 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 207.85 De 1:00 a 2:00 205.38 De 2:00 a 3:00 182.83 De 3:00 a 4:00 174.47 De 4:00 a 5:00 171.15 De 5:00 a 6:00 170.6 De 6:00 a 7:00 178.34 De 7:00 a 8:00 190.23 De 8:00 a 9:00 193.52 De 9:00 a 10:00 136.73 De 10:00 a 11:00 40.28 De 11:00 a 12:00 2.15 De 12:00 a 13:00 0.38 De 13:00 a 14:00 0.0 De 14:00 a 15:00 0.0 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 0.01 De 17:00 a 18:00 1.14 De 18:00 a 19:00 10.18 De 19:00 a 20:00 88.78 De 20:00 a 21:00 181.47 De 21:00 a 22:00 182.91 De 22:00 a 23:00 171.53 De 23:00 a 24:00 170.73

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?

Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura innecesariamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y mermar la necesidad de encender las lámparas.

Usa bombillas LED , ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.

Contenido generado por inteligencia artificial.