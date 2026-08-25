En esta noticia

Este miércoles, 26 de agosto de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 110.86 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -789 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 26 de agosto?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 207,85 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

 Franja horaria Precio por MWh
De 0:00 a 1:00 207.85 euros 
De 1:00 a 2:00  205.38 euros 
De 8:00 a 9:00  193.52 euros 
De 7:00 a 8:00 190.23 euros 
De 21:00 a 22:00 182.91 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 26 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 13:00 a 14:00 0.0 euros 
De 14:00 a 15:00  0.0 euros 
De 15:00 a 16:00  0.0 euros 
De 16:00 a 17:00  0.01 euros 
De 12:00 a 13:00  0.38 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00207.85
De 1:00 a 2:00205.38
De 2:00 a 3:00182.83
De 3:00 a 4:00174.47
De 4:00 a 5:00171.15
De 5:00 a 6:00170.6
De 6:00 a 7:00178.34
De 7:00 a 8:00190.23
De 8:00 a 9:00193.52
De 9:00 a 10:00136.73
De 10:00 a 11:0040.28
De 11:00 a 12:002.15
De 12:00 a 13:000.38
De 13:00 a 14:000.0
De 14:00 a 15:000.0
De 15:00 a 16:000.0
De 16:00 a 17:000.01
De 17:00 a 18:001.14
De 18:00 a 19:0010.18
De 19:00 a 20:0088.78
De 20:00 a 21:00181.47
De 21:00 a 22:00182.91
De 22:00 a 23:00171.53
De 23:00 a 24:00170.73
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?

  • Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura innecesariamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y mermar la necesidad de encender las lámparas.
  • Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.

Contenido generado por inteligencia artificial.