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Este miércoles, 26 de agosto de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 110.86 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -789 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 26 de agosto?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 207,85 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|207.85 euros
|De 1:00 a 2:00
|205.38 euros
|De 8:00 a 9:00
|193.52 euros
|De 7:00 a 8:00
|190.23 euros
|De 21:00 a 22:00
|182.91 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 26 de agosto?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|0.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|0.0 euros
|De 16:00 a 17:00
|0.01 euros
|De 12:00 a 13:00
|0.38 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|207.85
|De 1:00 a 2:00
|205.38
|De 2:00 a 3:00
|182.83
|De 3:00 a 4:00
|174.47
|De 4:00 a 5:00
|171.15
|De 5:00 a 6:00
|170.6
|De 6:00 a 7:00
|178.34
|De 7:00 a 8:00
|190.23
|De 8:00 a 9:00
|193.52
|De 9:00 a 10:00
|136.73
|De 10:00 a 11:00
|40.28
|De 11:00 a 12:00
|2.15
|De 12:00 a 13:00
|0.38
|De 13:00 a 14:00
|0.0
|De 14:00 a 15:00
|0.0
|De 15:00 a 16:00
|0.0
|De 16:00 a 17:00
|0.01
|De 17:00 a 18:00
|1.14
|De 18:00 a 19:00
|10.18
|De 19:00 a 20:00
|88.78
|De 20:00 a 21:00
|181.47
|De 21:00 a 22:00
|182.91
|De 22:00 a 23:00
|171.53
|De 23:00 a 24:00
|170.73
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura innecesariamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y mermar la necesidad de encender las lámparas.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.
Contenido generado por inteligencia artificial.